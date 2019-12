Drie tips voor wie cadeaugewijs graag nog wat olie op het vuurt gooit.

De autobiografie van Moby

Geloof ons: niemand wil lezen hoe Moby seks met supermodellen heeft, de dochter van Poetin ongevraagd bijles geeft over Russische literatuur, zijn blote flieter tegen Donald Trump aanwrijft en verzint dat hij als dertiger een relatie had met een achttienjarige Natalie Portman. De autobiografie heet Then It Fell Apart. Zelden dekte een titel zo goed de lading.

17,90 euro

Een hoodie van Greta Van Fleet

We kennen het allemaal: een spuuglelijk cadeau krijgen dat je vervolgens enkel in het zicht zet wanneer de schenker op bezoek komt. Wees blij dat dat cadeau geen hoodie van de Led Zeppelin van de Aldi was.

54,45 euro

Een draadje voor draadloze AirPods

Wij zijn nog steeds niet mee met die hele AirPods-hype. Niet alleen doen ze het lijken alsof u per ongeluk het opzetstuk van uw elektrische tandenborstel in uw oren hebt gepropt, ze zijn ook belachelijk duur en onhandig. Schenk uw AirPods-dragende bloedverwanten daarom deze handige draadjes. De cadeauversie van 'Gast, doe eens normaal'.

9,42 euro