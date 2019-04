Choreografe Jade Derudder deelt haar cultuurtips: 'Wauw, kan dat uit dat kleine meisje komen!?'

Voor de vlugge vogels: op 18/4 speelt danseres en choreografe Jade Derudder de première van haar voorstelling Panic at a Lot of Other Places besides the Disco in de Gentse Kopergietery, met nog twee matinees op 23/4.

© GF/Jade Derudder