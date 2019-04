3 star star star star star

Je kunt je hele leven rebelleren, aan het eind word je toch oud. Maar zo heb je wel iets te vertellen. Wolf Wondratschek laat in zijn nieuwe roman een Europese versie van Waldorf en Statler aan het woord.

In Wenen wonen maar twee soorten Russen: miljonairs en musici. Het is Soevorins buurvrouw die die tweedeling hanteert, en hij behoort overduidelijk tot de laatste klasse. De Russische concertpianist spendeert zijn oude dag in de Weense koffiehuizen, waar hij aan de praat raakt met een anonieme Duitse schrijver.

...