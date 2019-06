4 star star star star star

María Gainza tovert de vraag 'wat is kunst?' om tot een tergend taalspel. Haar roman Zwart licht biedt geen antwoord maar laat je heerlijk verloren lopen.

Het lijkt een simpele stelling: kunst is niet echt, het is een vervalsing van de werkelijkheid, een fictie, een illusie - zelfs een kleuter verwart zijn stokmannetjes op de koelkast niet met zijn echte ouders van vlees en bloed. Maar als die creaties eenmaal bestaan, eisen ze wel een plaats op in de werkelijkheid. Ze hebben een wettelijk bestaansrecht waar de maker economisch gewin uit kan puren. Een kunstenaar kan uniciteit claimen. De vervalsing van de werkelijkheid mag paradoxaal genoeg niet vervalst worden.

...