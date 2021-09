De opvolger van de boekenbeurs Boektopia in Kortrijk heeft vrijdag de eerste tien namen bekendgemaakt van auteurs die deelnemen aan de boekendriedaagse. Van 30 oktober tot 1 november komen onder meer Herman Koch en Ish Ait Hamou naar Kortrijk XPo.

De Nederlandse romanschrijver Herman Koch is een van de blikvangers op de eerste editie van Boektopia. Hij stelt er zijn nieuwste boek "Een film met Sophia" voor. Hij wordt geflankeerd door de romanschrijver en choreograaf Ish Ait Hamou.

Voor kinderen komt onder meer jeugdauteur Marc de Bel en auteur en illustrator Guido Van Genechten langs. Voor de stripliefhebbers zal Merho, de geestelijke vader van De Kiekeboes aanwezig zijn. Fans van culinaire boeken kunnen Pascal Naessens ontmoeten. Vlaamse zanger Johan Verminnen viert zijn zeventigste verjaardag op Boektopia met een boek over zijn werk en zijn leven "Mooie dagen". Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel vertegenwoordigt het non-fictie genre. Ze krijgt versterking van onder andere psychiater-psychotherapeut Dirk De Wachter en journalist Koen Wauters. Die laatste komt vertellen over zijn boek "Mijn vader was priester, mijn moeder non".

Het nieuwe boekenevenement in Kortrijk wordt georganiseerd door een aantal uitgevers - Clavis, Daphne, Lannoo, Pelckmans Uitgevers, Standaard Uitgeverij, VBK Uitgeversgroep, Uitgeverij Snoeck en Yoyo Books - als opvolger van de Boekenbeurs in Antwerpen.

Om ervoor te zorgen dat kleine uitgeverijen ook vertegenwoordigd worden, sluit GAU (Groep Algemene Uitgevers) mee aan. Vanaf 2022 zal Boektopia jaarlijks in een uitgebreide versie doorgaan tijdens de herfstvakantie begin november. (Belga)

