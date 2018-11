Na het nieuwe boek van A.F.Th van der Heijden weet niemand nog wat hij moet geloven

Op 29 mei werd het bericht de wereld ingestuurd dat de Russische, in Kiev wonende journalist Arkadi Babtsjenko in de hal van zijn flatgebouw was neergeschoten. Naar de daders was het niet lang gissen, aangezien Babtsjenko al jaren een luis in de Russische pels was. Met zijn bijtende artikels over de annexatie van de Krim en de invasie van de Donbas had hij in Moskou immers niet veel vriendjes gemaakt. En al zeker niet toen hij overal rondtoeterde dat het neerhalen van vlucht MH17 boven Donetsk (waarbij 298, vooral Nederlandse slachtoffers vielen) met een Russische raket was gebeurd.

