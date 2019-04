De controversiële bestsellerauteur Michel Houellebecq, bekend van boeken als Elementaire deeltjes en Soumission, heeft de Legion d'Honneur ontvangen van president Emmanuel Macron in het presidentieel paleis.

Michel Houellebecq heeft de Legion d'Honneur gekregen. Dat is de hoogste erkenning in Frankrijk, begin negentiende eeuw in het leven geroepen door Napoleon. De 63-jarige succesauteur geldt als het enfant terrible van de hedandaagse Franse literatuur en vestigde zijn reputatie met boeken als Elementaire deeltjes en Soumission.

Sommigen zien hem zelfs als een visionair. Zo eindigde zijn roman uit 2001, Platform, met een aanslag op een vakantiedorp in Thailand, een jaar voordat 200 mensen om het leven kwamen in Bali bij een aanslag. Zijn meest recente roman Serotonine, over het sombere, landelijke Frankrijk, verscheen dan weer enkele maanden voor de gele hesjes op straat kwamen en lijkt volgens velen de beweging te hebben voorspeld.

De onderscheiding was niet onverwacht: Houellebecqs naam stond al sinds 1 januari op de officiële lijst voor de uitreiking.