In zijn nieuwe roman Wraakengel voert Joost Vandecasteele een superheldin op die nu eens niet uit Amerika komt maar naast u had kunnen wonen. 'De Vlaamse literatuur kan véél leren van Marvel.'

'Een vrouw staat twee mannen snoeihard in elkaar te slaan wanneer ze wordt opgebeld door de babysit.' Dat antwoordde Joost Vandecasteele tweeënhalf jaar geleden toen de producer van zijn Canvas-reeks Generatie B hem vroeg wat hij nog op de plank had liggen. In afwachting van die nieuwe reeks, die ergens in het vagevuur van de tv-projecten ligt te sudderen, werkte de schrijver-komiek het idee uit tot een nieuwe roman, Wraakengel, over een vrouw die overdag manuscripten naleest, in de namiddag haar dochter ophaalt aan de schoolpoort en 's avonds als superheldin grijpgrage mannenvingers breekt. Tot de babysit belt, dus. Noem haar de Vlaamse Jessica Jones, een update van Mega Mindy die u niet zag aankomen.

...