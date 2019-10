Dichter Charlotte Van den Broeck schreef haar eerste non-fictieboek, over architecten die zelfmoord pleegden omdat ze vonden dat ze een mislukt bouwsel hadden neergezet. Maar ook over haarzelf, ontdekte ze al schrijvend. 'Over mijn verlangen naar perfectie, ' zegt ze, 'en over het onvermijdelijke falen dat daaruit volgt.'

Het begon allemaal met Zwembad Stadspark in Turnhout, de geboortestad van Charlotte Van den Broeck. Sinds de opening in 2005 is dat zwembad nog geen drie maanden na elkaar open geweest. Altijd scheelt er wel iets aan. Is er geen elektriciteitspanne, dan lekt het water wel weg in de kelder of verandert het plots in melk. Het zwembad is 'voorlopig definitief gesloten', zo leest een briefje aan de inkomdeur dan, waarna iemand na een tijdje die 'voorlopig' doorstreept. 'Er wordt beweerd dat het zwembad wegzinkt in de moerassige parkgrond', legt Van den Broeck uit. 'Toen ik in 2015 in Wenen was, hoorde ik daar hetzelfde over de opera. Die lijkt ook weggezonken in de grond, een van de redenen waarom de architect ervan het jarenlang zwaar te verduren heeft gekregen, en waarom hij zich uiteindelijk heeft opgehangen. Ik zag de parallellen tussen beide gevallen en wilde er iets mee doen, dus ging ik op zoek naar nog meer architecten die zelfmoord hebben gepleegd.'

...