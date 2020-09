De Vlamingen Koen Sels en Charlotte Van den Broeck hebben de shortlist van de Boekenbon Literatuurprijs 2020 gehaald. Naast hen maken ook de Nederlanders Stephan Enter, Marcel Möring en Oek de Jong kans op de literaire prijs ter waarde van 50.000 euro. De winnaar wordt bekendgemaakt op 12 november.

Eerder dit jaar vervelde de BookSpot Literatuurprijs (eerder ook bekend als de AKO-prijs, de ECI-prijs en de Bookspotprijs) tot de Boekenbon Literatuurprijs. Voor de Boekenbon Literatuurprijs komt zowel Nederlandstalige fictie als non-fictie in aanmerking.

Uit de eerdere longlist, met 15 genomineerden, heeft de jury nu 5 boeken gefilterd voor de shortlist. Het gaat om Amen van Marcel Möring (De Bezige Bij), Gloria van Koen Sels (het balanseer), Pastorale van Stephan Enter (Van Oorschot), Waagstukken van Charlotte Van den Broeck (Arbeiderspers) en Zwarte schuur van Oek de Jong (Atlas Contact).

Geen Jeroen Brouwers

Grote namen als Jeroen Brouwers (Cliënt E. Busken) en Arnon Grunberg (Bezette gebieden) haalden niet eens de longlist en nu vallen ook onder meer Maarten 't Hart (De nachtstemmer), Herman Koch (Finse Dagen) en Donald Niedekker (Zo zie je alles) af.

In 2019 werd de literaire prijs eenmalig in twee categorieën uitgereikt, in de categorie fictie aan De hoogstapelaar van Wessel te Gussinklo en aan De avant-gardisten van Sjeng Scheijen in de categorie non-fictie. Eerdere jaren ontvingen Tommy Wieringa (2018), Koen Peeters (2017), Martin Michael Driessen (2016) en Jeroen Brouwers (2015) de prijs.

Op 12 november wordt duidelijk welk boek de Boekenbon Literatuurprijs 2020 wint en welke auteur naar huis gaat met 50.000 euro. (Belga)

