In Zegeningen kampen de personages - én auteur Caroline Albertine Minor - met verlies. Hoe kom je dat te boven? Wil je het wel te boven komen?

Anso is negentien wanneer ze uit Denemarken vertrekt om in Australië au pair te worden. Ze zorgt er voor de twee kinderen van het gezin O'Brien, speelt allerlei gekke spelletjes met hen en wordt de belangrijkste persoon in hun leven. Tot ze zich twee dagen voor Kerstmis een dik touw aanschaft, op YouTube opzoekt hoe je een strop legt en zich ophangt aan een boom in de tuin. Voor Anso's ouders slaat het nieuws in als een bom. Hoe ga je daarmee om? Ervaring heeft niemand daar echt mee, en wie ze toch heeft, kan onmogelijk vertellen hoe het moet. Rouwen moet je immers zelf doen. Dat de moeder van Anso een paar weken later een stapeltje brieven toegestuurd krijgt van een Australische ...