Win gratis festivaltickets voor Gent Jazz en Paradise City

Dankzij Knack kunt u deze zomer elke week gratis tickets winnen voor de festivals. Deze week: Gent Jazz en Paradise City.

Summer of Love of niet, het Belgische festivalaanbod is dit jaar groter dan ooit. Daarom zeggen wij: durf twijfelen, laat de doorsnee festivals links liggen en laat je op sleeptouw nemen door Knack, want dankzij ons kunt u gratis tickets winnen voor de meest verrassende festivals.

Deze week maakt u kans op tickets voor Gent Jazz – van 7 tot 16 juli met onder meer Sting, Kae Tempest, Van Morrison, Avishai Cohen en GoGo Penguin – en Paradise City, waar tussen 1 en 3 juli John Noseda, Ben Ufo, Lola Haro, K.ZIA, Bibi Seck en vele anderen het beste van zichzelf geven.

Later deze zomer mogen wij nog tickets weggeven voor Dour en de Gentse Feesten (in de week van 22/6), Theater Aan Zee en Jazz Middelheim (29/6) en Deep in the Woods (6/7). Surf naar knack.be/win en doe mee.