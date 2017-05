Comakijken in het Amazonewoud: vier tips voor Amazon Prime

The Man in the High Castle (2015)

Swastikavlaggen wapperen in Washington D.C. en de Japanners heersen over Californië in deze donkere 'wat als'-thriller, gebaseerd op de roman van Philip K. Dick, die een Amerika verbeeldt waarin de geallieerden WO II verloren hebben. Een van de absolute blikvangers van Amazon Prime.

Fleabag (2016)

Deze BBC-reeks van Phoebe Waller-Bridge draait om een single vrouw (vertolkt door Waller-Bridge zelf) die het hoofd boven water probeert te houden in Londen (en zich afvraagt of haar anus wel de juiste vorm heeft). Pijnlijke comedy op zijn best.

Transparent (2014)

Hét pronkjuweel van Amazon Prime is deze grappige en intelligente reeks over een Joodse vader met drie volwassen kinderen die besluit om voortaan als transgender door het leven te gaan, en over de impact van die outing op familie en omgeving.

Sneaky Pete (2015)

Giovanni Ribisi vertolkt een net vrijgelaten oplichter die zich de identiteit van zijn ex-celgenoot aanmeet om te ontsnappen aan een gangster (Bryan Cranston) aan wie hij poen verschuldigd is. Misdaad met een komische touch, van showrunner Graham Yost (Justified).