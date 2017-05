'American Gods', nu al een van de meest uitzinnige series van het jaar

Amazon Prime Video profileert zich in de VS al langer als een te duchten concurrent van Netflix. Van prijswinnende series als Transparent en Mozart in the Jungle tot de Britse comedyparel Fleabag en The Grand Tour van Jeremy 'Top Gear' Clarkson: er zit voldoende lekkers in het snel groeiende aanbod van de streamingzender om tv-junkies orgastische vreugde te bezorgen. Minpuntje: het lokale aanbod kan nog niet tippen aan dat in de VS, en slechts een beperkt deel van de films en series hebben Nederlandstalige ondertitels.

