Sitcom 'Roseanne' na racistische tweet alweer afgevoerd

'De tweet van Roseanne is afschuwelijk, afstotend en stemt niet overeen met onze waarden. We hebben beslist haar show af te voeren', zei Channing Dungey, presidente van ABC Entertainment, dinsdag in een mededeling.

Roseanne Barr had eerder op Twitter uitgehaald naar de Afro-Amerikaanse Valerie Jarrett, ooit adviseur van de vroegere Amerikaanse president Barack Obama, en haar 'een baby van de Moslimbroederschap en de Planet of the Apes' genoemd. Daarna wiste ze de tweet en verontschuldigde zich bij Jarrett en 'alle Amerikanen'.

'Het spijt me oprecht dat ik een slechte grap over haar politiek en haar uiterlijk heb geschreven. Ik had beter moeten weten. Vergeef me, mijn grap was van slechte smaak'. De 'Roseanne'-show, met Barr in de hoofdrol, vertelt de geschiedenis van het arbeidersgezin Conner. De reeks was succesvol in de jaren tachtig en negentig en werd enkele weken geleden voortgezet, en algemeen goed onthaald.

Vele acteurs van de reeks namen via Twitter afstand van Barr. 'Het is ongelooflijk triest en moeilijk voor ons allen, want wij hebben een show gemaakt waarin we geloofden en trots zijn en waarvan de kijkers hielden, een show die anders is dan de mening en woorden van een lid van de cast', schreef actrice Sara Gilbert, die Roseanne's dochter Darlene speelde in de sitcom.

Roseanne’s recent comments about Valerie Jarrett, and so much more, are abhorrent and do not reflect the beliefs of our cast and crew or anyone associated with our show. I am disappointed in her actions to say the least. — sara gilbert (@THEsaragilbert) May 29, 2018