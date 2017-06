Ultimas (ex-Vlaamse Cultuurprijzen) gaan onder meer naar Raf Simons en Jeroen Olyslaegers

Sinds 2003 erkent de Vlaamse Gemeenschap hoogstaand cultureel werk met eigen prijzen. Dit jaar werden die door minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) herdoopt tot de 'Ultimas' . Het opzet blijft hetzelfde: in twaalf verschillende disciplines draagt een jury van deskundige een laureaat voor. Alle winnaars krijgen een geldbedrag, een fotoreportage, een clip en een bronzen kunstwerk van Philip Aguirre, La Ultima Isla.

In tegenstelling tot voorgaande jaren werden alle cultuurprijzen voor de hele cultuursector samen uitgereikt. Het cultuurfeest werd in goede banen geleid door radiopresentatrice Kirsten Lemaire en comedian Erhan Demirci

Die laureaten van 2016 zijn:

1. Algemene Culturele Verdienste: Raf Simons

'Voor Raf Simons is mode veel meer dan commercie of oppervlakkige schoonheid, hij creëert een mensbeeld, een visie op wat mannen en vrouwen in onze wereld zijn of kunnen zijn. Hiermee is hij een inspiratiebron voor vele ontwerpers wereldwijd maar ook voor vele kunstenaars buiten de modewereld.'

2. Muziek: Muziekpublique

'Muziekpublique is een platform voor zowel lokale musici als musici uit de diaspora, die musici van allerlei slag op een organische manier bij elkaar brengt, hen een podium geeft en hen zoveel mogelijk wil bijstaan door hun carrière in binnen- en buitenland te ontwikkelen en te steunen.'

Lees ons portret van Muziekpublique: 'Er wordt soms wat misprijzend gekeken naar wereldmuziek'

3. Circus: Collectif Malunés

'De durf en ambitie, het overwinnen van valkuilen en de volharding, hun zoektocht en samenwerkingsmodel (een collectief als antwoord op een steeds meer geïndividualiseerde samenleving) zijn een voorbeeld voor andere jongeren'

4. Film: Pieter-Jan De Pue

'Deze Ultima looft Pieter-Jans passie, zijn doorzettingsvermogen en compromisloze standvastigheid, zijn engagement en zijn generositeit. Zonder passionele makers, geen filmindustrie.'

Lees hier onze review van De Pues meest recente film The Land of The Enlightened.

5. Beeldende Kunst: Wiels

'De keuze voor Wiels is een keuze voor het voltallige team, voor de kwaliteitsvolle programmatie, voor het internationale perspectief gekoppeld aan een nationale en lokale verankering, voor het kansen geven aan jonge mensen.'

6. Podiumkunsten: fABULEUS (Leuvens danstheatergezelschap)

'Daar waar kinderen niet langer aan het handje van hun ouders lopen, ook niet meer naar theater of dans, daar opent fABULEUS deuren, zonder bij het handje te nemen, met een grote bevlogenheid en oprechte interesse en vertrouwen in de verscheidene kunnens van die jonge snaken.'

7. Architectuur: Paola Viganò

'Viganò, de architect van onder meer het Theaterplein en Park Spoor Noord in Antwerpen, beschouwt 'het project' als een vorm van kennisontwikkeling en als link tussen conceptuele theorievorming en concrete vormen van actie in de ruimte.

8. Cultureel Ondernemerschap: Timelab (Gents stadslabo)

'Timelab fungeert dus als voorbeeld voor de coöperatieve cultuur en de deeleconomie die meer en meer ingang vindt in zowel de maatschappij als in het cultuurlandschap.'

9. Amateurkunsten: Forumtheater Radicalisering

'De sterkte van de methodiek van het Forumtheater: vanuit een theatrale insteek het gesprek rond moeilijk bespreekbare onderwerpen aan te gaan met spelers en publiek.'

10. Sociaal-Cultureel Volwassenwerk: Toestand vzw

'Toestand is een luis in de pels, die kraken naar voren schuift als positief alternatief, als startpunt voor vernieuwing van onderuit, voor verbetering ...'

11. Letteren: Jeroen Olyslaegers

'Als literaire erfgenaam van onder meer Hugo Claus en Louis Paul Boon, laat hij beide auteurs doorschemeren in zijn werk en neemt hij de woorden van Louis Paul Boon ter harte: Jeroen Olyslaegers schopt de mensen tot ze een geweten hebben en dat doet hij zowel in woord als daad.'

Lees ons interview met Jeroen Olyslaegers: 'In onze tijd bestaan alleen problemen. Oplossingen zijn bijzaak geworden'

12. Immaterieel Erfgoed: Geelse gezinsverpleging

'Een integraal, duurzaam programma rond het borgen van de Geelse gezinsverpleging.'