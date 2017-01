Vlaamse Cultuurprijzen worden Ultima's op groot Cultuurfeest

Van 2003 tot 2016 reikte een Vlaamse minister van Cultuur elk jaar prijzen uit waarmee toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen in de bloemetjes worden gezet. De uitreiking van de prijzen werd, verspreid over het jaar, uitgereikt tijdens gelegenheden waarvoor een specifieke kunstensector of -discipline samenkwam.

Er zijn twaalf verschillende cultuurprijzen: Cultureel ondernemerschap, Amateurkunsten, Circus (alternerend met Lokaal cultuurbeleid), Beeldende kunst, Film, Podiumkunsten, Architectuur (alternerend met Vormgeving), Sociaal-cultureel volwassenwerk, Muziek, Letteren en Immaterieel erfgoed (alternerend met Roerend erfgoed). De belangrijkste cultuurprijs is evenwel de oeuvreprijs: de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste.

Minister Gatz groepeert de uitreiking van die prijzen vanaf 2017 op een groots cultuurfeest waarop de hele culturele sector wordt uitgenodigd. De prijzen krijgen ook een nieuwe naam: 'de Ultima's van de Vlaamse cultuur'. Die naam verwijst naar het bronzen beeldje La Ultima Isla van kunstenaar Philip Aguirre dat de laureaten ontvangen, naast een geldprijs. Het bedrag van de geldprijzen blijft gelijk: 10.000 euro voor een 'gewone' Ultima en 20.000 euro voor de Ultima Algemene Culturele Verdienste.

'Met dit feest willen we de hele cultuurwereld samenbrengen over de verschillende disciplines heen', aldus Gatz. 'Op die manier kunnen kruisbestuivingen ontstaan, krijgt de sector een feestelijk moment waarop verteld, gedeeld en geklonken wordt. De uitreiking van de Ultima's moet het uitgelezen moment zijn om terug te blikken op het afgelopen culturele jaar en dat verdient een feest.'

Het eerste grote cultuurfeest vindt plaats op 13 juni 2017 in de Gentse Vooruit, een van de kersverse Vlaamse Kunstinstellingen. Vooruit organiseert overigens midden maart 'BLAUWDRUK', een werkweek waarin het huis samen met publiek en kunstenaars zichzelf wil herdenken - na intern erg woelige tijden (zowel de directeur als de artistiek coördinator vertrokken) - én wil nadenken over de functie van een Vlaamse Kunstinstelling. Feesten organiseren lijkt alvast één van de (kern)taken te worden.

(EVS)