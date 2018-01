Wat maakt van Bert Dockx de unieke muzikant die hij is? Zijn fans getuigen

Dat Flying Horseman vandaag nog altijd de vleugels kan spreiden, hebben we op zijn minst een beetje te danken aan Stef Kamil Carlens. Toen de muzikant in 2009 een Radio 1 Sessie mocht samenstellen, nodigde hij de band uit nadat hij een demo had beluisterd. 'Ik vond Bert meteen een bijzonder mens', zegt Carlens. 'In zijn muziek zat veel techniek en virtuositeit. Je hoorde aan alles dat hij zoekende was, dat hij iets wilde bereiken.'

...