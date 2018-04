Waarom rappers zoveel Xanax nemen dat het tragisch wordt

Wat het is Een kalmeermiddel. Actieve bestanddeel Alprazolam, een benzodiazepine die kalmeert en gevoelens van angst vermindert. Verslavend bij overdreven gebruik. Effect Gebruikers spreken over uitgevlakte emoties, verwant aan stoned zijn. In de dancescene wordt Xanax vaak gecombineerd met MDMA of xtc. In de hiphop wordt Xanax meestal in combinatie met alcohol gebruikt. Ook bekend als Xanny's, Xan, zannies, benzos. Een pil van 2 milligram kan verdeeld worden in vier gelijke delen - vandaar het veelgebruikte 'Xanax bar', 'Xanax-reep'. Namechecks 'I'm nodding off on a Xanax.' (Drake, Grammys). 'Handlebars like a Xanax.' (Frank Ocean, Biking) 'I am a prisoner locked up behind Xanax bars.'(Lil Wayne, I Feel Like Dying) 'Down five Xanax and I pray I wake up and forget.' (Future, Just Like Bruddas)

Toen Lil Pump afgelopen zomer één miljoen volgers haalde op Instagram, vierde hij dat met een foto van wat hij een 'Xan cake' noemde: een cake met groen glazuur in de vorm van een Xanax-pil met daarin 500 Xanax-pillen verwerkt. Dat laatste weten we omdat het in het foto-onderschrift stond. Om maar te zeggen: het is niet dat iemand in de hiphop zich over zijn Xanax-gebruik schaamt.

Xanax werd vermoedelijk voor het eerst in de hiphop vermeld door Tyler the Creator, die in Yonkers rapte: 'I slipped myself some pink Xannies / And danced around the house in all-over print panties.' Vervolgens werd Xanax dé drug van de soundcloudrap, een subgenre van de rap dat zich ergens tussen trap, lofi en emo situeert en dat zich aanvankelijk integraal op de gratis muziekdienst SoundCloud afspeelde. Ezelsbruggetje: heeft een rapper 'Lil' in zijn naam staan en heeft hij tatoeages op zijn gezicht die eruitzien alsof hij ze zelf gezet heeft, dan is de kans groot dat hij over Xanax rapt. Zie: Lil Uzi Vert, Lil Pump, Lil Skies, Lil Yachty en Lil Peep.

Met een speciale vermelding voor Lil Xan, een rapper die zich gewoon naar een pil vernoemde, want waarom zou je ook verder zoeken. Naarmate de populariteit van soundcloudrap groeide, werd ook het gebruik van Xanax steeds meer mainstream. Om te begrijpen hoe mainstream moet u gewoon op Etsy eens kijken naar alle door fans gemaakte juwelen in de vorm van een Xanax-reep. Dat gaat ver.

De alomtegenwoordigheid heeft potsierlijke proporties aangenomen, maar er schuilt wel degelijk een tragiek achter. Het lijkt meer dan stoerdoenerij. Rappers als Lil Wayne en Earl Sweatshirt hebben openlijk over hun depressies gesproken. Mac Miller en Schoolboy Q getuigden over hun verslaving aan pijnstillers. Als Lil Uzi Vert 'Xanny, help the pain' rapt in XO Tour Llif3, doet hij dat in een nummer dat een waanzinnige 710 miljoen keer afgespeeld is op Spotify. Logics megahit 1-800-273-8255 is het nummer dat u moet vormen om de Amerikaanse zelfmoordlijn te bereiken. Depressie en zelfmoord zijn vandaag de dag onderwerpen van Amerikaanse megahits die door jonge mensen geluisterd worden: dat is een bijzondere vaststelling.

Het dieptepunt van de Xanax-cultuur kwam er eind vorig jaar, toen Lil Peep overleed. In de laatste video op zijn Instagram zegt de emorapper met halfgesloten ogen en verdoofde mond: 'I took six Xanax and I was lit.' In een eerdere video zie je hem blauwe Xanax-pillen met zijn mond vangen als waren het M&M's. Zijn dood bleek uiteindelijk niet enkel te wijten aan Xanax, maar zorgde wel voor een shockeffect in de rapwereld. Lil Uzi Vert, Lil Pump en SmokePurpp beloofden te stoppen met Xanax. Sindsdien lijkt het gebruik op zijn retour.

Lil Xan heeft ondertussen zijn naam veranderd in 'Diego'.

Dat is erg grappig.