Van hoestdrank tot slaappillen: op deze medicijnen drijft de hedendaagse hiphop

Er is iets raar aan de hand in de hiphop. Weed en coke zijn out, geneesmiddelen op voorschrift zijn in. Migos doet het op hoestdrank. Lil Uzi Vert zweert bij kalmeermiddelen. Lil Pump houdt het op pijnstillers voor kankerpatiënten. En Future, die pakt alles. Ondertussen is met Lil Peep een drugsdode gevallen en is een van de grootste raphits van het jaar het nummer van de Amerikaanse zelfmoordlijn. Was de psychedelische rock van de sixties het geluid van lsd, dan is de hiphop van nu de soundtrack van de Amerikaanse prescription drugs-epidemie.