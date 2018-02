Verrassing: Belgische band Customs stopt ermee

Magik, de vierde plaat van Customs die op 23 februari uitkomt, zal de laatste van de groep zijn. De groep houdt per direct op te bestaan en zal ook geen concerten meer spelen. Dat kondigt de band aan in een ludiek in memoriam-filmpje en bevestigt ze in een interview met Knack Focus.

Customs brak vroeg door met de singles Rex en Justine en het bijhorende album Enter The Characters, dat de band het etiket van 'Belgische Interpol' opleverde. Latere albums klonken kleurrijker en met Magik wilde de groep zelfs de gitaren laten varen. 'Er zit tien jaar tussen Rex en Magik. In die periode is muziek maken totaal veranderd. Dat nieuwe vocabulaire wilden we ons eigen maken', vertelt frontman Kristof Uittebroek. 'We verkochten onze gitaren, schaften synthesizers aan, gingen samples verknippen... Opeens was alles weer nieuw.'

Maar de radio's volgen de nieuwe koers van Customs tot nu toe niet en de festivals wilden de groep vooral boeken voor de oude nummers, aldus Uittebroek. 'Ons verleden bleef ons achtervolgen. De nieuwe, elektronische versies van onze vroegere hits hadden we al af. We hebben zo'n dertig aanvragen gekregen voor deze zomer, maar het had niet juist gevoeld om daarop in te gaan. Nu hebben we zelfs de releaseshow van Magik in het Leuvense STUK gecanceld.

'We hopen nu dat mensen die plaat nog een beetje aandacht gaan geven en er toch nog eens naar gaan luisteren, wetende dat dit het einde is', zegt zanger Kristof Uittebroek. 'Maar ook al zijn de reacties goed, we komen niet meer terug. Dat zou flauw zijn.'

Magik komt op 23 februari uit op alle download- en streamingdiensten. De vinyl, met cd en in een oplage van slechts 100 stuks, volgt later. Meer info verschijnt later op de Facebookpagina van Customs.