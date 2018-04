Platenfirma: 'Avicii had nog een nieuw album klaar'

De Zweedse dj Avicii, die vrijdag dood werd teruggevonden in een resort in Oman, had een nieuw album klaar. Dat zegt Neil Jacobson van zijn platenfirma Geffen Records aan het entertainmentblad Variety. Of dat het gaat om een van de twee ep's die de dj aankondigde na zijn vorig jaar verschenen ep Avici, is niet duidelijk.

'Het zou zijn beste muziek in jaren worden', zegt Jacobson, die al met Avicii samenwerkte sinds zijn eerste grote hit Levels in 2011. 'We moesten soms zelf een einde maken aan de werksessies, anders zou Tom (Bergling, zoals Avicii echt heet, nvdr.) zestien uur aan een stuk werken. Zo was hij.'

Over wat er nu met het album moet gebeuren, wil Jacobson zich niet uitspreken. 'Ik moet dit rustig met de nabestaanden bespreken. Samen met hen zullen bespreken wat Tim zou hebben gewild dat we nu doen.' In het interview vertelt Jacobson ook dat hij twee dagen voor Berglings dood nog contact met hem had over mogelijke gastartiesten die zouden meewerken aan de nieuwe plaat.

Bergling worstelde tijdens zijn leven met gezondheidsproblemen en werd zes jaar geleden in het ziekenhuis opgenomen na overmatig alcoholgebruik, maar toch kwam zijn dood onverwacht. De politie in Oman kent naar eigen zeggen de doodsoorzaak, maar wil geen verdere informatie geven. Wel sluit ze kwaad opzet uit.