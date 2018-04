In memoriam: Avicii, boegbeeld van de Tomorrowlandgeneratie

'Oh, sometimes I get a good feeling, yeah...' Als u deze zin associeert met bier in plastic bekertjes, flitsende lichten in vier kleuren en de lokale draaitafelheld van uw dorp, dan is de kans groot dat 1) dat u nu tussen de 20 en 25 jaar oud bent en 2) Levels van Avicii uw eerste kennismaking met electronic dance music of EDM was. De generatie die vandaag en masse tickets boekt voor Tomorrowland, ziet met Tim Bergling, zoals Avicii echt heet, een jeugdherinnering sterven.

