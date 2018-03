Opgelost: hier verstopte Kendrick Lamar zijn muzikanten in het Sportpaleis

Na het optreden dat Kendrick Lamar dinsdag in het Sportpaleis gaf, hield één vraag de meeste bezoekers en recensenten bezig: had King Kendrick muzikanten bij en zo ja, waar zaten ze dan? Ook de recensent van Knack Focus vroeg zich af of Kung Fu Kenny niet eerder Karaoke Kenny was.

Heel wat fans dachten dat er een liveband achter het videoscherm stond. Dat klopt niet, blijkt uit een filmpje dat Peter Decuypere, ooit stichter van I Love Techno en vandaag onder meer auteur van boeken over muziek, marketing en events. In de korte video, die Decuypere op zijn Facebookpagina postte, is te zien dat de band rechts náást het podium staat opgesteld, met een gitarist, een toetsenist en een drummer in de rangen.

Decuypere maakte het filmpje vanuit de golden circle, de zone vlak voor het podium. 'Dat niet alle muziek op tape stond, was me na een paar nummers al duidelijk. Ik had naast het podium al instrumenten zien staan voor het concert, maar ik ging ervan uit dat die nog op het podium moesten worden gezet. Niet dus, bleek toen ik tijdens het concert er nog eens ging kijken.'

Zelf stond Lamar alleen op het podium, op een danser na, en vernoemde hij zijn muzikanten ook niet op het podium. 'Op die manier degradeert hij hen', vindt Decuypere. 'Jammer.'

