Kapotte micro's, paarse blazers en protest tegen 'President Agent Orange': de Grammy's in 6 momenten

Adele wint de Grammy voor Album of the Year... en draagt hem op aan 'verliezer' Beyoncé

Adele kroonde zich tot de grote Grammywinnaar dit jaar; ze schreef de drie belangrijkste prijzen op haar naam. In tranen richtte ze zich in haar dankspeech tot Beyoncé, haar grootste opponent, die volgens haar de terechte winnaar zou zijn geweest. 'What the fuck does she have to do to win album of the year? voegde ze er backstage nog aan toe.

#GRAMMYs: Adele turns her Album of the Year speech into a tear-filled Beyonce tribute https://t.co/Y0jS3o4c6W pic.twitter.com/T5XDRk9X4K -- Hollywood Reporter (@THR) 13 februari 2017

De liveterugkeer van Daft Punk

Na drie jaar stilte kroop het Franse duo Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo nog eens een podium op, weliswaar aan de zijde van The Weeknd. Samen brachten ze I Feel It Coming en een streepje Starboy. Het was een blij weerzien met het publiek, als we het gejuich mogen geloven.

Prince en George Michael in de bloemetjes gezet

Zowel Morris Day and the Time - die vaak samenwerkten met Prince - als Bruno Mars - inclusief paarse blazer en eyeliner- brachten een ode aan hun overleden held. De fans konden de beentjes loszwieren op Jungle Love, The Bird en Let's Go Crazy. George Michael werd dan weer geëerd door Adele, die wel een valse start maakte.

De haperende micro van Metallica

Een bijzondere samenwerking was die tussen Lady Gaga en Metallica. Samen brachten ze Moth Into Flame. Al verliep dat niet helemaal zoals gepland: de microfoon van James Hetfield hield het aan het begin van het nummer voor bekeken. Het euvel werd wel snel hersteld, zodat Lady Gaga zich op het stagediven kon storten.

De performance van een zwangere Beyoncé

Hoewel Adele met de meeste awards ging lopen, was het vooral Beyoncé die de monden deed openvallen met haar verbluffende performance. Gehuld in het goud én met een tweeling in de buik voerde ze enkele nummers van haar genomineerde album Lemonade op.

A Tribe Called Quest en gasten in het offensief tegen 'President Agent Orange'

Een van de verrassendste acts was die van A Tribe Called Quest, dat voor de gelegenheid Anderson Paak (binnenkort ook in de AB!), Busta Rhymes en Consequence mee het podium op sleurde. Met hun aanstekelijke hiphop brachten ze een aanklacht tegen President Agent Orange, ook wel bekend als Donald Trump.