Adele grote winnaar van Grammy Awards

Deze Grammy Awards, de grootste Amerikaanse muziekprijzen, werden vooraf uitgelegd als een duel tussen Beyoncé en Adele.

Voor velen kwam het meest aangrijpende optreden van de avond van Beyoncé, maar de grote prijzen gingen naar de Britse Adele.

Ze won lied van het jaar (prijs voor de beste compositie) voor Hello, dat even later ook bekroond werd als plaat van het jaar (beste productie). Ze versloeg onder meer Formation van Beyoncé. En uiteindelijk won Adele ook met 25 in de categorie album van het jaar.

Beyoncé won met Lemonade wel de Grammy voor beste Urban Contempary Album.

George Fuck Michael

Behalve het optreden van Beyoncé deed ook het eerbetoon aan George Michael van Adele tongen bewegen. Na enkele minuten legde ze de toch al vertraagde versie van diens Fastlove met een vloek helemaal stil. Ze was de toon kwijt, en begon opnieuw, ditmaal toonvast zij het verre van vrolijk (dat hoefde ook niet voor een herdenking).

Ze verontschuldigde zich ettelijke keren voor haar fuck.

In haar bedankingswoord voor de Grammy's zong ze de lof van Beyoncé: "Mijn licht is Beyoncé", zei ze onder meer. En eerder: "Ik wil dat je mijn mama wordt".

Blackstar van David Bowie won in de categorie rocksong van het jaar. Bowie haalde in totaal 4 Grammy's.

(RR)