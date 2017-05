Grandaddy-bassist Kevin Garcia overleden

'Er zijn geen woorden die accuraat genoeg kunnen uitdrukken wat we zouden willen zeggen', aldus Grandaddy op Facebook. 'We hebben onze vriend en ons bandlid Kevin Garcia verloren, en we zijn er helemaal kapot van. Hij is bezweken aan de gevolgen van een massieve beroerte. We hebben allemaal afscheid van hem kunnen nemen, want hij was omringd door zijn dichtste vrienden en familieleden in Modesto.'

Garcia was een van de stichtende leden van Grandaddy, waar hij sinds zijn vijftiende als bassist bij speelde. De Californische band bracht de albums Under the Western Freeway (1997), The Sophtware Slump (2000), Sumday (2003) en Just Like the Fambly Cat (2006) uit, waarna frontman Jason Lytle even de stekker uit Grandaddy trok. Maar ook toen de groep vijf jaar geleden opnieuw samenkwam om te toeren, was Garcia er weer bij. Die tour leidde uiteindelijk tot de reünieplaat Last Place (2017), door uw lijfblad 'een volbloed Grandaddy-plaat' genoemd, 'eentje gemaakt voor de fans, met alle gekende ingrediënten: fluweelzachte spacerock, fuzzigitaren en analoge synths die lepeltje-lepeltje liggen.'

In april jongstleden stond Garcia nog aan de zijde van Lytle op het podium van een uitverkochte AB, waar Grandaddy volgens Knack Focus 'zijn toeschouwers het mooiste stukje van de hemel liet zien'.

Deze zomer zou normaliter een passage op Dour volgen. Of Grandaddy daar zonder Kevin Garcia alsnog zal aantreden, is niet bekend. 'We zullen meer kunnen vertellen in de komende dagen', klinkt het nog op Facebook. 'Voor nu rouwen we, met z'n vieren samen.'