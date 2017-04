Grandaddy in de AB: De vuilnisbelt van de ziel

Je kunt er niet meer omheen: Grandaddy is helemaal terug. Vorige maand verbrak het gezelschap uit Modesto, Californië al een elf jaar durende stilte met haar fraaie vijfde langspeler 'Last Place'. En net nog liet het de toeschouwers in een uitverkochte AB het mooiste stukje van de hemel zien.