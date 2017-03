Gorillaz organiseert eigen festival in Brits pretpark

Demon Dayz, zo zal het festival van Albarn (zie ook Blur) en tekenaar Jamie Hewlett gaan heten. Een duidelijke verwijzing naar Demon Days, de tweede en meest succesvolle plaat van Gorillaz.

De festiviteiten gaan door op 10 juni in het Britse amusementspark Dreamland, waar een nog onbekende line-up aan artiesten Gorillaz zal vervoegen.

Tegen die tijd is er mogelijk ook een nieuwe plaat van Gorillaz, waarvan de eerste single Hallelujah Money in januari verscheen. Meer informatie over dat vijfde studioalbum is er nog niet, maar fans kunnen zich via de sociale mediakanalen van de groep wél alvast inlezen in de nieuwe avonturen van de fictieve bandleden.

De ticketverkoop van het Demon Dayz Festival start op 10 maart.

Jitse De Lauw