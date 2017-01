Electro-funkpionier William Onyeabor overleden

Onyeabor overleed thuis op 16 januari, maar het nieuws raakte pas bekend nadat David Byrne's platenmaatschappij Luaka Bop een bericht op diens Facebook-fanpagina zette.

William Onyeabor startte zijn muzikale carrière in 1977 en bracht negen albums uit onder zijn eigen muzieklabel Wilfilms Limited. In zijn funky muziek was oorlog een regelmatig terugkerend thema. Tijdens zijn muzikale loopbaan bouwde Onyeabor een reputatie op als heersense stem in de Nigeriaanse muziekscene, maar in de jaren '80 stopte Onyeabor met muziek maken om zich meer toe te leggen op zijn zaken. Daarna verdween hij uit het zicht en verkreeg hij zijn mythische allure.

In 2013 leerde de wereld Onyeabor opnieuw kennen met het Best Of-album Who Is William Onyeabor?, uitgegeven door Luaka Bop. Een jaar later verscheen er nog de documentaire Fantastic Man, over het leven en werk van en de mythe achter Onyeabor.

Dat Onyeabor ook nog in 2014 wist te inspireren, bewijst de Atomic Bomb Band, die met leden van LCD Soundsystem, Sinkane, Money Mark en Hot Chip de muziek van Onyeabor naar club- en festivalpodia vertaalde. Herlees het verslag van onze recensent op Pukkelpop 2014.

(EK)