De beste 50 singles van 2016

1. DJ Shadow ft. Run The Jewels - Nobody Speak

Is het de banjo? Zijn het de hilarische openingsregels ('Picture this / I'm a bag of dicks / Put me to your lips / I am sick' - van Killer Mike? De funkblazers? Het Beastie Boys-sfeertje dat Shadow en Run The Jewels samen bekokstoven? Of is het de onderliggende, politieke boodschap - 'Nobody speak, nobody get choked' verwijst expliciet naar de dood van Eric Garner, gestorven in een wurggreep door een New Yorkse politieagent? Het is, uiteraard, de combinatie van dat alles wat van Nobody Speak een meedogenloze oorworm en een heupmasseur maakt. Maar misschien toch vooral de banjo.

2. Whitney - No Woman

Het jaar strekte zich nog maar slaapdronken uit of er verscheen al een pareltje op de radio: de gevoelige soulfolk van Whitney, oftewel ex-Smith Westerns-gitarist Max Kakacek en drummer/zanger Julien Ehrlich, wiens falset zelf geen moeite doet om boven het galmend koper uit te stijgen. Lentekriebels in januari, 't gebeurt niet vaak.

3. Mick Jenkins ft. BadBadNotGood - Drowning

'Van dat kaliber lopen er niet veel rond', aldus de jongens van BadBadNotGood in Knack Focus, over rapper/zanger Mick Jenkins. In één adem vergeleken ze hem met Andre 3000 van Outkast. Ook Jenkins verwijst naar Eric Garner - 'I can't breath' was het voorbije jaar één van de slogans die Black Lives Matter tijdens hun demonstraties scandeerden. Drowning is somber, traag, jazzy en geëngageerd. Een statement.

4. Solange - Cranes In The Sky

Eén van de sleuteltracks op A Seat At The Table, ons album van het jaar. Een song over eenzaamheid, en weg willen zijn. 'I tried to drink it away', zingt Solange aan het begin. De droefheid dus. 'I tried to put one in the air / I tried to dance it away / I tried to change it with my hair'. Veel openhartiger werd popmuziek niet dit jaar.

5. Kevin Morby - I Have Been To The Mountain

Gospel was een trend in 2016, deel 1. I Have Been To The Mountain bevat niet enkel Bijbelse referenties in de tekst, wanneer het achtergrondkoor halverwege voluit op de voorgrond treedt, zegent het deze single uit Morby's derde album met vuur en een vijfde stek in onze top tien van beste singles!

6. Chance The Rapper - Angels

Gospel was een trend in 2016, deel 2: Chancelor Bennett is een gelovig jongeman. Zijn mixtape Coloring Book viel net buiten onze album-toptien, maar om single en hoogtepunt Angels kunnen we in déze lijst niet heen.

7. Thundercat - Bus In These Streets

Als dit een voorsmaakje van Stephen 'Thundercat' Bruners nieuwe, volgend jaar te verschijnen album is, dan voorspellen we een toekomstig prijsbeest. Minder eclectisch en jazzy dan zijn vorige releases, maar niettemin een knap staaltje productie en liedjesschrijverij.

8. Cass McCombs - Opposite House

Met Bum Bum Bum en Run Sister Run staan er nog twee sterke singles op Mangy Love van Cass McCombs, maar onze voorkeur gaat uit naar dit dromerige softrocknummertje met de zoetgevooisde Angel Olsen op de achtergrond.

9. Sampha - Timmy' Prayer

In 2017 breekt - eindelijk - het moment van Sampha aan, met een debuutalbum op Young Turks, het label waar ook The xx thuis is. Behalve figurantenrollen bij Solange, Kanye West en Frank Ocean zong de Brit zich het voorbije jaar ook solo in de kijker, met dit zalvende Timmy's Prayer als uitschieter.

10. Jessy Lanza - It Means I Love You

Of hoe maximaal te scoren met minimalisme. Meer dan een strakke ritmetrack en een paar poepsimpele noten op keyboard biedt It Means I Love You niet, maar Jessy Lanza haalt er samen met producer Jeremy Greenspan (van Junior Boys) het onderste mee uit de kan.

11. ABRA - Crybaby

12. Joey Purp ft. Chance The Rapper - Girls@

13. James Blake - Radio Silence

14. Skepta - Man

15. Parquet Courts - Dust

16. Steve Gunn - Conditions Wild

17. Field Music - Disappointed

18. Ertebrekers - De Zji

19. Liv - Wings of Love

20. Ryley Walker - The Halfwit In Me

21. BadBadNotGood ft. Sam Herring - Time Moves Slow

22. NAO - Fool To Love

23. Father John Misty - Real Love Baby

24. Leonard Cohen - You Want It Darker

25. Frank Ocean - Nikes

26. Beyoncé - Hold Up

27. Mura Masa - What If I Go?

28. GoldLink ft. Isaiah Rashad - Untitled

29. Mykki Blanco ft. Woodkid - High School Never Ends

30. Danny Brown ft. Kendrick Lamar, Ab-soul, Earl Sweathshirt - Really Doe

31. Clams Casino ft. Vince Staples - All Nite

32. NxWorries - Lyk Dis

33. Charles Bradley - Changes

34. Priests - JJ

35. White Denim - Holda You, I'm Psycho

36. Sinkane - U'huh

37. A Tribe Called Quest - We The People...

38. Het Zesde Metaal - Naar De Wuppe

39. DD Dumbo - Walrus

40. Imarhan - Imarhan

41. The Mystery Lights - Follow Me Home

42. Black Mountain - Mothers of The Sun

43. Mark Pritchard ft. Thom Yorke - Beautiful People

44. The xx - On Hold

45. Kamiyah - How Does It Feel

46. Anderson .Paak ft. T.I. - Come Down

47. Bonzai - I Did

48. Batuk - Daniel

49. Chairlift - Crying In Public

50. Moses Sumney - Lonely World