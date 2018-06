Bekijk als eerste Wrong Turn, de nieuwe videoclip van Blanche

Voor de videoclip van Wrong Turn, haar eerste single sinds haar deelname aan het Eurovisiesongfestival, nam Blanche de Spaanse regisseuse Nur Casadevall in de arm. Zij draaide naast haar eigen werk al modefilms voor onder meer Vogue, en dat merk je aan het resultaat: veel set- en kledingwissels die allemaal perfect passen binnen dezelfde, rijkelijke sfeer. De productie is in handen van het wereldvermaarde CANADA, onder meer verantwoordelijk voor de video van Tame Impala's The Less I Know The Better, en Blink Productions, dat eerder al videoclips voor Years & Years en The Weeknd afwerkte.

Casadevall werkte het verhaal, over jonge vrouwen in een gesloten, huiselijke wereld, naar eigen zeggen uit met The Virgin Suicides (Sofia Coppola), Yorgos Lanthimos' Dogtooth en Mustang (Deniz Gamze Ergüven) in het achterhoofd. 'Blanche en haar groep proberen te ontsnappen. Ze reizen door verschillende gangen, kamers en herinneringen, de tuin in. Maar wanneer ze eindelijk de grens bereiken, beseffen ze dat ze door de ruimte zweven. Er is geen uitgang, ze zitten gevangen', zegt Casadevall.

Niet slaafs volgen

In een interview met Knack Focus lichtte Blanche het nummer een paar maanden geleden nog toe. 'Het gaat over verkeerde beslissingen nemen in het leven, of op zijn minst beslissingen die anderen als een foute keuze zien. Maar het is niet omdat iedereen dezelfde kant opgaat, dat jij maar slaafs moet volgen.'

'Voor alle duidelijkheid: dat kun je niet een-op-een op mij toepassen, dat krijg je nu eenmaal wanneer je samenwerkt met songschrijvers. Soms lever ik zelf een zin, soms moet ik uitvissen hoe andermans tekst op mij betrekking kan hebben. Dat maakt het nogal lastig om achteraf uit te leggen. In mijn hoofd houdt het allemaal wel steek, maar als ik over zulke teksten tegen pakweg een journalist moet uitweiden, lijkt het waarschijnlijk tiré par les cheveux.'

Wrong Turn is de eerste single van Blanches debuutplaat. 'Een gigantische stijlbreuk hoef je niet te verwachten. Het is nog steeds electro-indiepop en ik zing nog steeds behoorlijk laag. Donkere nummers wil ik best blijven doen, maar ik wil voorkomen dat ik me vastrijd in een genre', aldus de Waalse zangeres.