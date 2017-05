Voormalig bondgirl Gemma Arterton: 'We hebben een vrouwelijke Taxi Driver nodig'

Nadat Gemma Arterton in Quantum of Solace had gecharmeerd als bondgirl Strawberry Fields kon ze aan de slag in blockbusters als Clash of the Titans en Prince of Persia: The Sands of Time. Een onverdeeld succes was dat niet, en de voorbije jaren legde de Britse zich toe op kleinere projecten zoals The Voices en Their Finest.

...