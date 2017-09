'I had sex today.... Holy shit!' Het is het eerste wat de vijftienjarige Minnie Goetze (Bel Powley) er uitflapt in The Diary of a Teenage Girl. Licht euforisch en met een brede glimlach stapt ze door een zonovergoten park in het San Francisco van 1976. Even glijden haar grote ogen nog van het dansende balkon van een jogster naar haar eigen, veel kleinere borsten, maar wanneer de powerpop van de Dwight Tilley Band losbarst - 'All my l...