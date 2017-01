Reserveer uw zitje voor de Focus Filmdag op 8/1 in Antwerpen

U had het de voorbije maanden te druk met pilates, sudoku of Pokémon Go, en u hebt pardoes de allerbeste films van het afgelopen jaar gemist? Geen nood.

Knack Focus en Cinema Zuid in Antwerpen bieden u dé kans om de persoonlijke top drie van onze onvolprezen filmcriticus Dave Mestdach te ontdekken op het witte doek - u mag ook gewoon opnieuw komen kijken.

Op het menu: The Neon Demon van Nicolas Winding Refn, een hypergestileerd huiversprookje over de mode(onder)wereld van LA. The Assassin van Hou Hsiao-hsien, een martialartsepos vol verstilde visuele poëzie. En Carol van Todd Haynes, een hartverscheurend mooie ballade over gedoemde damesliefde.

Elke film wordt vakkundig van een woordje tekst en uitleg voorzien, dus reserveer tijdig uw zitje, want zoals wijlen Pim Fortuyn ooit zei: vol is vol.