Hoe Michelangelo Antonioni zijn camera liet overnemen door een geest

Het shot

In het voorlaatste shot van Michelangelo Antonioni's existentialistische mijmering Professione: reporter schrijven vakmanschap en visie samen een woordeloos gedicht. Het bijzondere eraan is niet zozeer de lengte (iets van een zeven minuten) of de miraculeuze ontsnapping van de camera door de tralies van Jack Nicholsons motelkamer. Wat echt verbijstert, is dat de ziel van Nicholson, nadat hij buiten beeld vermoord is, bezit neemt van de lens. Het is zijn geest, eindelijk bevrijd, die naar ...