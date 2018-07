'Mission: Impossible - Fallout' is de strafste actiefilm van de zomer

Mogen we even trollen voor we de loftrompet bovenhalen? Tom Cruise is geen al te beste acteur. Zijn lidmaatschap van de knettergekke, steenrijke Scientology-sekte zit sympathie in de weg. En er zit wél sleet op de 1,72 meter grote filmster met de tandpastaglimlach die al twintig jaar eeuwig jong wordt genoemd. Kijk naar zijn vertolkingen in de krakkemikkige Jack Reacher-films of The Mummy, amper een jaar oud en al vergeten.

...