Drie films die vadertje Poetin een spiegel voorhouden

Leviathan (2014) - Andrej Zvjagintsev

In zijn meest romaneske, zwartgallige én satirische film zoomt Andrej Zvjagintsev in op een huisvader die het in een zieltogend dorp aan de ijzige Barentszzee opneemt tegen de burgemeester wanneer die zijn huis en grond wil inpikken. Veel moeite hoef je niet te doen om in zijn eenmansoorlog een sarcastische j'accuse te spotten tegen het door corruptie en cliëntelisme verkankerde regime van Poetin, wiens beeltenis triomfantelijk boven het bureau van de maffioze burgervader hangt. De titel ...