De carrière van Jeanne Moreau in tien fantastische films

L'Ascenseur pour l'echafaud (Louis Malle, 1958)

De plot, over een man die zijn baas vermoordt om er met diens vrouw vandoor te gaan, maar vast komt te zitten in een lift, is niet bijster geloofwaardig, maar dat maakt Malle goed met zijn haarfijn uitgekiende suspensescènes. De scène waarin het hoofdpersonage aan een kabel onder de lift bengelt, is er een waarop Alfred Hitchcock (een grote inspiratiebron) trots zou zijn. Jeanne Moreau is de gedroomde leading lady, Miles Davis voorziet de prachtige soundtrack.

