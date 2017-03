Computerprogramma detecteert seksisme in films

Dat vrouwen minder aan bod komen in Hollywood, wisten we al. Op de afgelopen Oscars was maar liefst 80% van de genomineerden man. Nu is er een vernieuwend technologisch programma in het leven geroepen dat seksisme detecteert en bovenstaande vaststelling aantoont.

GD-IQ werd gecreëerd door Google en de University of Southern California. De naam GD werd ontleend aan Hollywoodster én Oscarwinnares Geena Davis (Beetle Juice, Thelma & Louise), die met het Geena Davis Institute on Gender in Media al langer het seksisme in Hollywood aanpakt.

Harde feiten

Hoewel er wel vaker onderzoeksresultaten opduiken over de aanwezigheid van vrouwen in films, is GD-IQ het eerste programma om aan de hand van geautomatiseerde data harde bewijzen te verzamelen die het menselijk oog te boven gaan. Om te beginnen herkent het snufje het geslacht van de personages, om vervolgens hun scherm- en spreektijd te meten en te vergelijken.

De resultaten (uit 2015) liegen er niet om: in amper 17 procent van de blockbusters speelde een vrouw de hoofdrol. Horror blijkt het enige genre waarin er meer vrouwen dan mannen te zien zijn, maar zelfs daar zijn het vooral de mannen die het woord doen. Ook in andere genres praten mannen dubbel zoveel als hun vrouwelijke collega's. Bovendien zijn ze ook twee keer zo lang te zien op het witte doek.

Vrouwelijke rolmodellen

De onderzoekers benadrukken dan ook dat meer vrouwelijke personages in het leven roepen niet genoeg is. Ze moeten ook even vaak gezien en gehoord worden als hun mannelijke tegenspelers. 'Diverse media maken niet enkel de industrie inclusiever', aldus Geena Davis. 'Door de toename van het aantal en de diversiteit van vrouwelijke hoofdrollen en rolmodellen op het scherm, hebben makers ook een invloed op de ambities en carrièrekeuzes van jonge meisjes en vrouwen overal ter wereld. Wat meisjes niet kunnen zien, kunnen ze ook niet worden.'

De ontwikkeling van GD-IQ is zeker een stap in de goede richting, al zijn er een paar beperkingen die in de toekomst nog weggewerkt kunnen worden. Zo herkent het programma niet de inhoud van de dialogen. Dat is bijvoorbeeld anders bij de bekende Bechdel-test, die zegt dat een vrouwvriendelijke film minstens twee vrouwelijke personages moet tellen met een naam en die met elkaar praten over een ander onderwerp dan 'mannen'. Ook aan personages die niet binnen het hokje 'man' of 'vrouw' vallen, wordt niet gedacht.