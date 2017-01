80% van de genomineerden van de Oscars is man

Na de vorige editie van de Oscars, die bekritiseerd werd omwille van het gebrek aan mensen met een donkere huidskleur, krijgt de Academy nu vragen over de grote afwezigheid van vrouwelijke genomineerden. Een tendens die van de Oscars al bijna negentig jaar lang een blanke oude mannenclub maakt.

Na de controverse rond #OscarsSoWhite tijdens de Academy Awards van 2015 en 2016 is er beterschap in zicht. Zeven van de twintig genomineerden onder de acteurs is dit jaar niet blank. Het was al geleden van 2007 dat er zoveel diversiteit te bespeuren viel onder de Oscar-genomineerden. Dev Patel (Best Actor in a Supporting Role), Denzel Washington (Best Actor), Ruth Negga (Best Actress), Viola Davis (Best Actress in a Supporting Role), Naomie Harris (Best Actress in a Supporting Role), Octavia Spencer (Best Actress in a Supporting Role), Mahershala Ali (Best Actor in a Supporting Role) maken kans op een Oscar. En ook in de onderwerpen van de films zien we meer aandacht voor diversiteit: 'Moonlight', 'Hidden Figures' en 'Fences' zijn in de running voor het gouden beeldje voor de beste film van het jaar.

#OscarsSoWhite

Viola Davis legt uit aan Variety dat ze deze nominaties niet ziet als direct antwoord op #OscarsSoWhite en dat elke genomineerde het verdient om mee te dingen naar een Oscar. Bovendien stelt ze dat het voor zwarte vrouwen nog steeds moeilijk is in het televisielandschap. 'Acht jaar geleden zag ik een gebrek aan vrouwen die eruitzien zoals ik op tv. En om eerlijk te zijn, zijn we nog steeds behoorlijk afwezig in de hoofdrollen, vooral als je donkerder bent dan een papieren zak.' Maar ook voor mensen met een andere roots, zoals Aziatische, Arabische of Latijns-Amerikaanse, zijn er niet veel (hoofd)rollen weggelegd.

Boys' Club

Achter de schermen zijn het bovendien nog steeds mannen die de plak zwaaien. Van regisseurs tot scenaristen, het overgrote merendeel is van het mannelijke geslacht. Het Women's Media Center, opgericht door Jane Fonda, Robin Morgan en Gloria Steinem, analyseerde het aantal vrouwelijke aanwezigen in de lijstjes van de Oscarnominaties. Dit jaar werd er weer geen enkele vrouwelijke regisseur genomineerd in de categorie Best Picture en slechts één vrouwelijke scenarist, Allison Schroeder, kreeg erkenning voor haar werk. De documentaire 13th is wel in de running voor de prijs voor Best Documentary, maar regisseur Ava DuVernay kan geen prijs bemachtigen. Voor de prijs van Music (Original Score) is de enige vrouw die een prijs kan wegkapen Mica Levy voor haar composities voor Jackie. Levy is de eerste vrouw in deze categorie sinds 2000.

In cijfers

Tachtig procent van de genomineerden in de niet-acteur categorieën zijn mannen. Van 2005 tot 2016 maakten vrouwen slechts negentien procent van alle niet-acteurgerelateerde Oscar nominaties uit. In de geschiedenis van de Academy Awards werden slechts vier vrouwelijke regisseurs genomineerd en is er maar één regisseuse die een gouden beeldje op haar schouw kan bewonderen. Kathryn Bigelow won de prijs voor Best Director in 2009 met haar film 'The Hurt Locker' en is daarmee dus de uitzondering die de regel bevestigt.

Eerder deze maand deed het Center for the Study of Women in Television and Film een gelijkaardige ontdekking. Research toonde aan dat slechts zeven procent van de regisseurs die aan de tweehonderdvijftig grootste releases van het voorbije jaar werkte van het vrouwelijke geslacht was. Dat was een terugval van twee procent tegenover 2015. Het rapport toonde ook aan dat vrouwen maar zeventien procent uitmaken van alle regisseurs, producers, executive producers, monteurs en cinematografen die werkten aan de grootste films van 2016.

'Blijkbaar geraken vrouwen niet door de deur en als ze niet door de deur geraken, kunnen ze ook niet erkend of beloond worden voor hun excellentie en impact', besluit Julie Burton, president van het Women's Media Center.

Why isn't Leslie Jones hosting the Oscars? Or Maya Rudolph? Fuck, I'd even take Amy Schumer than another dude. #OscarsSoMale -- Hanna Flint (@HannaFlint) December 6, 2016

Reacties

Er wordt niet alleen gereageerd op het aantal mannen die genomineerd zijn, maar ook welke mannen op de shortlist prijken. Zo plaatst Lena Dunham vraagtekens bij de nominatie van Mel Gibson als Best Director omwille van zijn antisemitische uitspraken in het verleden. Constance Wu vindt het dan weer een blijk van weinig tact dat Casey Affleck kan meestrijden voor het gouden beeldje van Best Actor nadat bekend raakte dat hij in 2010 twee keer werd aangeklaagd voor seksuele intimidatie.

I care most about the young boys & girls who will absorb what @TheAcademy 's choices will implicitly teach them about rewards & rape culture -- Constance Wu (@ConstanceWu) January 26, 2017

De actrices vragen zich af hoe het kan dat de Academy amper vrouwen nomineert, maar wel mannen met een bedenkelijk verleden eert. Ze wijzen op de dubbele standaard die nog steeds heerst in Hollywood en waar blijkbaar erg weinig rekening mee wordt gehouden tijdens award shows. 'Als een vrouw zou staan schreeuwen over Joden zoals Mel Gibson zou ze in een kerker worden opgesloten', klinkt het bij Dunham.

En zelfs de presentators van de Academy Awards zijn bijna altijd mannen. Maar zes keer mocht de show gepresenteerd worden door een vrouw. Het stramien van mannen op het voorfront kan je bij de Oscars dus wel heel letterlijk nemen.

Net nu de Academy dacht verlost te zijn van kritiek op hun gebrek aan diversiteit bewijzen bovenstaande cijfers dat ze volgend jaar best een versnelling hoger schakelen.