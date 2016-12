Actrice Debbie Reynolds overleden, dag na dochter Carrie Fisher

Het overlijden van haar dochter "werd haar te veel", verklaarde zoon Todd Fisher, die de dood van Debbie Reynolds (1932) in een aantal interviews bekendmaakte. "Ze is nu bij Carrie en wij zijn er allen het hart van in". "Ze wilde bij Carrie zijn", zei hij in een ander interview.

Carrie Fisher, die wereldberoemd werd door haar vertolking van prinses Leia in de "Star Wars"-films, overleed dinsdag op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.

Op dinsdag had ze de fans van Carrie Fisher via Facebook bedankt voor hun steunbetuigingen: "Bedankt aan iedereen die de kwaliteiten en de talenten van mijn geliefde, prachtige dochter heeft omarmd. Ik ben dankbaar voor jullie gedachten en gebeden die haar nu begeleiden naar haar volgende halte. Liefs, Carrie's moeder." Ze had ook mee gepland aan de begrafenis van haar dochter.

Maar woensdag kwam ze in fysieke nood en werd ze door de spoeddiensten afgevoerd. Officiële gegevens zijn er nog niet maar enkele Amerikaanse showbizzmedia hebben het over "een beroerte".

Unsinkable Molly Brown

Hoewel ze de laatste decennia misschien eerder de moeder van Carrie was, had Reynolds een eigen carrière die succesvol was.

Wat de films betreft, is vooral 'Singin' in the Rain' (1952) een klassieker gebleken. Het artistieke hoogtepunt kwam volgens sommige critici in 1964 met haar rol in 'The Unsinkable Molly Brown'. Die rol leverde haar een Oscarnominatie op.

Daarnaast kreeg ze twee Emmy's, vijf Golden Globes en een nominatie voor de Tony Awards. In 2014 kreeg ze de Lifetime Achievement Award van de Screen Actors Guild, en een jaar later kreeg ze de Jean Hersholt Humanitarian Award tijdens de Oscars.

Driehoeksverhouding

In 1955 verzeilde ze in een van de meer geruchtmakende Hollywoodschandalen en driehoeksverhoudingen van de jaren 50. Superster Elizabeth Taylor, een goede vriendin van Reynolds, begon een verhouding met haar echtgenoot Eddie Fisher. Taylor en Reynolds tilden blijkbaar minder zwaar aan de zaak dan de pers. Ze praatten het na enige tijd uit en bleven (of werden opnieuw) vriendinnen. Het huwelijk met Fisher werd in 1959 ontbonden.

