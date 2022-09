Musicalster, drum-’n-bassschlagerzanger of iets daartussen? Waag je kans bij De Nieuwe Lichting

De inschrijvingen voor De Nieuwe Lichting, de wedstrijd van Studio Brussel die eerder talent als Tamino, Sylvie Kreusch en Brihang voortbracht, zijn weer geopend. StuBru-gezicht en objectieve peter van dienst Rik De Bruycker geeft alvast een paar gouden tips.

Rik De Bruycker: De aanpak blijft ook voor deze elfde editie dezelfde: de muziekredactie van Studio Brussel buigt zich samen met een professionele vakjury over alle inzendingen en kiest er negen finalisten uit, die we in januari bekendmaken tijdens de Week van de Belgische Muziek. Uiteindelijk zullen drie bands of artiesten door het publiek tot De Nieuwe Lichting worden gekroond.

Wat valt er zoal te winnen?

De Bruycker: Net zoals vorig jaar krijgen de drie winnaars airplay op Studio Brussel, zullen ze op de cover van Knack Focus prijken en krijgen ze professionele begeleiding van Vi.be. Maar er is deze keer nog een extra reden om mee te doen: het Rockstar Camp, een soort muzikaal bootcamp waar ze ervaren artiesten ontmoeten en een sessie mogen opnemen.

Ik stel me spontaan kampvuurmomentjes en Camp Rock-musicaltoestanden voor.

De Bruycker: Dat is nu ook weer niet de bedoeling. (lacht) Al zijn ook musicalsterren in principe welkom bij De Nieuwe Lichting. Zolang ze maar een eigen nummer insturen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de jury driehonderd covers van Let It Go uit Frozen moet doorploeteren.

De voorbije tien edities bleek vooral de gitaarband erg geliefd. Welk minder gebruikelijk genre zou je graag eens zien opduiken?

De Bruycker: Persoonlijk ben ik wel te vinden voor drum-’n-bassschlagers, een intrigerend genre dat meer aandacht verdient. Nee, even serieus: in feite maakt het genre weinig uit, als je maar een eigen smoel hebt. Vorig jaar hadden we met Bluai en Ila inderdaad twee gitaarbands bij de winnaars, maar ook Shaka Shams met zijn experimentele, genre-overstijgende rappunk.

Heb je nog een laatste gouden tip voor wie zich wil inschrijven?

De Bruycker: Betaal zeker op tijd je internetfactuur. Of ga in een koffiebar met degelijke wifi zitten om je in te schrijven. Maar vooral: niet twijfelen, gewoon doen. Het zou jammer zijn dat je liedje voor eeuwig op je harde schijf blijft staan, terwijl je niets te verliezen hebt door het in te sturen. Al was het maar om een back-up op de cloud van Vi.be te hebben staan.