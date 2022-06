Luc Van Haver, broer en creative director van Stromae: ‘Zijn robothond is recent van het podium gedonderd’

Zes opleggers vol, zes uur monteren: ook op Werchter Boutique zal Stromae zijn ding doen met 3D-beelden en vliegende schermen, bijgestaan door zijn robothond. Net als in Paleis 12 en eerder in de VS op Coachella, maar dan nog uitgebreider.

‘Performancekunst’, zo stak Rolling Stone enkele maanden geleden de loftrompet na Coachella. ‘Jaw-dropping’, aldus Variety. En dat ging over een show van ongeveer een uur. In Werchter doet Paul Van Haver, alias Stromae, er nog eens een halfuur bij. En daarin zal het audiovisuele spektakel beslist niet minder zijn. Er zullen nog monden openvallen. Luc Van Haver, de executive en creative director van zijn broer, licht toe.

Wanneer is de kiem voor deze show geplant?

Luc Van Haver: Ongeveer twee jaar geleden. Al vroeg in het proces kwamen we uit bij een scenografisch object waarmee we elke song anders vorm zouden kunnen geven. Dat zijn uiteindelijk die bewegende schermen geworden die door robotarmen bediend worden.

In je hoofd kunnen de wildste ideeën ontstaan, maar die moeten uitvoerbaar zijn, dus toetsen we alle mogelijkheden meteen af met de technici van Auguri, het bedrijf dat al sinds het begin instaat voor de productie van onze liveshows.

© Getty Images for Coachella

Vanwaar de voorliefde voor robotica?

Van Haver: Het werk van Boston Dynamics, een grote naam in de wereld van engineering en robotica, was een inspiratie. Enkele jaren geleden hebben ze een tweepotige robot ontwikkeld die tot dingen in staat is die een mens niet kan. Erg fascinerend, maar tegelijk ook beangstigend. De opening van de film Ghost in the Shell – de assemblage van een cyborg – was ook een referentie, net als de video van Björks All Is Full of Love, waarin twee robots de liefde bedrijven.

Op een bepaald moment loopt er een robothond op het podium. Is die een creatie van Boston Dynamics?

Van Haver: Nee, wel van Unitree Robotics, een concurrent. (lacht) Hun honden waren goedkoper. Het was Paul zelf die met het idee kwam om een robothond in te schakelen voor een kleine kostuumwissel. De hond is zijn wardrobe assistent.

Dus Stromae heeft zelf achter een twerkende robothond gevraagd?

Van Haver: Nee, sorry, de hond kon al twerken. Dat kunstje is niet speciaal voor ons geprogrammeerd. In zijn database zat een groot trukenarsenaal.

Hoe stelt hij het?

Van Haver: Goed, al is hij recent wel van het podium gedonderd. (lacht) De hond wordt vanuit de coulissen bediend met een controller, alsof je een videogame speelt. Dat je hem zo vanop een behoorlijke afstand bedient, maakt het er niet makkelijker op. Het is bovendien een gevoelig ding: bij de minste verkeerde beweging of op een gladde ondergrond verliest hij makkelijk zijn evenwicht.

Is er een reservehond voorzien?

Van Haver: Nee, dus we zullen zien hoe hij de eerste festivalshows overleeft. Hoe vroeger je komt tijdens deze tournee, hoe groter de kans dat je een twerkende hond te zien krijgt.