Pukkelpop maakt zich op voor langverwachte 35ste editie

Na twee zomers zonder Pukkelpop strijkt het festival van donderdag tot en met zondag opnieuw neer in het Hasseltse Kiewit. Arctic Monkeys, Slipknot en Tame Impala zijn de belangrijkste headliners van de 35ste editie van Pukkelpop.

Voor de laatste editie van Pukkelpop moeten we al terug naar augustus 2019. Het jaar nadien gooide de coronapandemie roet in het eten van de festivals. Vorig jaar had Pukkelpop lang de hoop een “volwaardige editie” te kunnen organiseren, dankzij de late plek in de festivalzomer, maar werd het in juli alsnog afgelast. En zo snakken de ‘Pukkelpoppers’ al drie jaar naar een nieuwe editie.

In de tussentijd organiseerde Pukkelpop vorige zomer wel het minifestival ‘Pukkelpopkwartier’ in de Muziekodroom in Hasselt. Dit jaar volgden al opwarmertjes met twee weken geleden PKP DWNTWN in de Hasseltse binnenstad en vorig weekend nog het nieuwe eendaags muziekfestival HEAR HEAR! op de gekende weide in Kiewit.

De komende vier dagen is het weer tijd voor het echte werk, met een volwaardige editie van Pukkelpop. De eerste dag is een pre-night voor festivalgangers met een vrijdag- of combiticket. Onder meer Coely, Stikstof, Froukje en Sylvie Kreusch treden donderdag op. Het blik met grote namen wordt vanaf vrijdag opengetrokken. Slipknot en Cypress Hill zijn dan de headliners. Zaterdag zijn Tame Impala en Charlotte De Witte de grote publiekstrekkers. Op de slotdag is de Britse indieband Arctic Monkeys dan weer de belangrijkste naam, samen met Bring Me The Horizon en Oscar and the Wolf.