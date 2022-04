Wie wil zich laten gijzelen door Bill Skarsgård?

De Belgische actrice Sofie Hoflack schittert in de Zweedse Netflixreeks Clark als Marijke Demuynck, een Limburgse schone die de kinderen baarde van de Zweedse celebritygangster Clark Olofsson (Bill Skarsgård), de man die aan de basis lag van het stockholmsyndroom.

In 1973 speelde Clark Olofsson een sleutelrol bij de beruchte Norrmalmstorg-overval in de Kreditbanken in Stockholm. Het drama kreeg internationaal weerklank omdat de gegijzelde bankmedewerkers na zes dagen een vreemde band met hun gijzelnemers kregen. Ze leken haast verliefd. Het fenomeen werd door criminologen het ‘stockholmsyndroom’ gedoopt.

Na rollen in het studentenkortfilmcircuit trad de inmiddels 33-jarige Sofie Hoflack op het voorplan als Rina, het enige nog levende slachtoffer van een seriemoordenaar in Het tweede gelaat (2017) van Jan Verheyen. ‘ Clark is mijn tweede internationale project, na Bertha Benz, een reclamefilm voor Mercedes. En het eerste waarin ik met grote namen werk’, zegt Hoflack trots en een beetje zenuwachtig. ‘Ik besef nu pas hoe ik daarmee om moet gaan. In België benaderen we elkaar in de filmindustrie als just humans. Heel menselijk. Zo ging ik ook op deze set om met de crew, als mensen. Daar schrokken ze wel van. Al was ik vooral blij om eens met Zweden te mogen samenwerken. Ik heb drie jaar in Zweden gewoond. Wat wil je nog meer weten? Het wordt een grappige, entertainende reeks. Niet té veel drama.’

In België benaderen we elkaar in de filmindustrie als mensen. Daar schrokken ze in Zweden van.

Is je kennis van het Zweeds de voornaamste reden dat deze rol je richting uit kwam gewaaid?

Sofie Hoflack: Eigenlijk niet. Ze hebben mij toevallig gevonden omdat ze een Vlaamse actrice zochten die Marijke kon spelen. Dat ik ook nog eens Zweeds praat, is ‘ some crazy KGB spy shit’. (lacht) Ik was al twaalf jaar niet meer in Zweden geweest. Toen ik na een auditie voor een Zweeds castingbureau de kans kreeg om met regisseur Jonas Åkerlund samen te werken, dacht ik: fuck it, dit moet ik doen. Dit wordt huge. Kunnen meespelen in Europese producties is altijd mijn plan geweest.

Jonas Åkerlund is een bekende naam uit de videoclipwereld.

Hoflack: Samen met zijn vrouw Bea werkt Jonas al twintig jaar achter de schermen van de Amerikaanse muziekindustrie. Hij is begonnen met videoclips te maken in Zweden, later voor artiesten als Roxette, Madonna, Rihanna en Beyoncé. Zijn netwerk is crazy. Ik heb geen idee hoe hij deze reeks heeft klaargespeeld. Het is een onwaarschijnlijke serie, de grootste productie waar ik ooit aan heb meegewerkt. We hebben een jaar gedraaid, op 420 verschillende sets, in vijf landen, gespreid over zes verschillende tijdperken. En het zotte is: na twee maanden pauze schakelde Jonas al over naar een nieuw project. Op wat voor steroïden zit je dan? (lacht) Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zo hard van ‘ work hard, play hard’ zijn levensstijl heeft gemaakt.

Als kleine, charmante Belg stond je ineens naast de grote Zweedse acteur Bill Skarsgård, vooral bekend als de clown Pennywise uit It. Zou je door hem weleens gegijzeld willen worden?

Hoflack: Oh man. Hij is nog steeds een heartthrob. Ik had een foto van onze personages gepost op Instagram, met daaronder de hashtag Bill Skarsgård. Plots kreeg ik tien tienermeisjes over me heen die in katzwijm vielen. Moest ik Bill ooit terugzien, dan kan ik hem daarmee confronteren. Ik weet wie zijn fans zijn. En ik weet hoe oud ze zijn. (lacht) De opnames vielen in het begin van de coronacrisis, en dat was best heftig. Ik woonde op dat moment in Berlijn en had weinig fysiek contact. De filmindustrie lag plots lam, ik wist niet wat er gebeurde en kroop in een soort hamstermodus. We mochten elkaar niet aanraken op de set en om de twee dagen moesten cast en crew zich laten testen. Toen ik een vrijscène met Bill had, was ik al lang niet meer aangeraakt. Dat was een heel vreemd moment.

Was je vertrouwd met het verhaal van Olofsson?

Hoflack: Ik heb alles moeten opzoeken op Wikipedia. Maar Bill heeft de man in levenden lijve ontmoet. Hij schijnt een echte psychopaat te zijn, het soort dat veel aandacht opzoekt en opeist. Heb je al filmpjes met hem gezien? Hij lijkt iemand die altijd plezier maakt, altijd glimlacht. Die in de gevangenis belandt en weer ontsnapt. Die met iedereen zit te lachen, en er nog mee wegkomt ook. Blijkbaar leeft hij nog en zit hij tegenwoordig in België, of all places.(lacht) Gewoon wat te chillen. Of zit hij nog in de gevangenis? Ik wil vooral niet over hem oordelen. Dat doe je ook niet als je acteur wilt worden. Het is deel van mijn job, denk ik, om geboeid te zijn door de menselijke conditie. Ik kom graag verschillende soorten geesten tegen.

Tot slot: hoe trots ben je op Clark?

Hoflack: Héél trots. En dankbaar. Al heb ik geen idee wat de impact van de reeks zal zijn. Als actrice ben ik nog steeds verlegen en aan het groeien, maar ik heb enorm veel bijgeleerd. De controle leren loslaten, bijvoorbeeld. Als kind verhuisde ik regelmatig. Ik deed toen een belofte aan mezelf: later, als ik een internationale actrice ben, ga ik alle talen die ik me in mijn leven machtig heb gemaakt kunnen gebruiken voor mijn rollen. En kijk. Ik heb in het Frans, Duits, Nederlands, Engels en Zweeds gespeeld. De cirkel is rond. Ik heb een nieuw doel nodig.

Clark Vanaf 5/5 op Netflix.