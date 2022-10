Wat is er aan de hand met Ryan Murphy?

Het droomhuwelijk tussen Netflix en de televisiemaker dreigt te eindigen met een nogal pijnlijke scheiding.

De feiten

Met The Watcher en Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story verschijnen er twee Ryan Murphy-reeksen in één maand tijd op Netflix. Niet dat dat zo uitzonderlijk is voor de man. De voorbije vier jaar waren er namelijk ook al de reeksen The Politician, Hollywood, Ratched en Halston, de film The Prom en een resem productiecredits. Dat is héél veel Ryan Murphy op korte tijd.

© National

Murphy, een zelfverklaarde ‘gay kid uit Indiana die in 1989 naar Hollywood verhuisde met 55 dollar op zak’, moest dan ook het paradepaardje van Netflix worden. In 2018 haalde de streamingdienst hem binnen met een vijfjarig contract van driehonderd miljoen dollar, de meest lucratieve deal in de televisiegeschiedenis. Het leek een slimme zet: Murphy was op dat moment een van de grootste showrunners van Hollywood, verantwoordelijk voor successen als Glee, American Horror Story en American Crime Story en meester in het vertellen van campy, pakkende en geëngageerde verhalen over gaycultuur en de underdogs van deze wereld die zowel de critici als het publiek wisten te overtuigen. ‘De series van Ryan Murphy hebben wereldwijd de culturele tijdsgeest beïnvloed, genres heruitgevonden en de loop van de televisiegeschiedenis veranderd’, kondigde Netflix de deal destijds met toeters en bellen aan.

© National

Alleen: geen van zijn Netflix-reeksen heeft dezelfde impact. Het satirische The Politician, zijn debuut op het platform, was goed, maar niet het kletterende succes waarop men had gehoopt. Opvolger Hollywood werd ‘een lege ode aan de showbizz’ genoemd. Bij Ratched, de origin story van de boosaardige verpleegster uit One Flew over the Cuckoo’s Nest, kopte The Ringer al ‘Another Ryan Murphy Netflix show, another miss’. Hoe meer geld, macht en Hollywoodsterren Murphy ter beschikking krijgt, hoe matiger zijn werk lijkt te worden. De trashy charme is deels verdwenen, kwaliteit moet plaatsmaken voor kwantiteit en intussen is er bij elke nieuwe aankondiging minder hype.

© National

Laatste worp Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, een true-crimebiopic over de gelijknamige seriemoordenaar, is dan weer wél een kijkcijferhit, maar geldt alsnog als een pijnlijk dieptepunt door de slechte recensies en kritiek op de verheerlijking van Dahmer. ‘Is Ryan Murphy’s Dahmer de meeste exploitatieve televisie van 2022?’, vroeg The Guardian zich af. Deze week verschijnt The Watcher, een thriller over een gezin dat wordt geterroriseerd door een anonieme stalker, maar ondanks een sterrencast met Bobby Cannavale, Naomi Watts, Jennifer Coolidge en Mia Farrow, lijkt de kans klein dat de reeks nog veel kan redden. Ryan Murphy’s contract bij Netflix loopt bijna af. Allicht is dat voor alle betrokken partijen het beste.

© National

De trivia

– Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story is ook gewoon een heel luie titel. Nooit een goed teken.

– ‘Murphy noemt zijn werk graag “barok”, maar misschien is “rococo” een betere beschrijving van zijn Netflix-werk: dezelfde overdreven stijl zonder veel inhoud’, schreef Vulture. Dat is niet echt flatterend.

– The Guardian vergelijkt zijn recentste reeksen dan weer met Halloweenkostuums voor kinderen. Allicht ook geen compliment.

© National

© National

© National

© National

© National

© National

© National

© National

© GC Images