Vijf dingen die u niet wilde weten over de Teletubbies

Vijfentwintig jaar na hun debuut maken Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa en Po zich klaar voor een Netflix-reboot. Tijd om uw onschuldige jeugdherinneringen voorgoed te ruïneren.

De Teletubbies zijn drie meter groot

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa en Po zijn wezens met antennes op hun hoofd en tv’s in hun buik die samen met een antropomorfe stofzuiger onder een stolp wonen, roze pudding eten en bevelen krijgen van een anonieme dictator. Op zich al een tikje verontrustend, maar daar komt nog eens bij dat de Teletubbies ondanks hun babyface drie meter groot blijken te zijn. (Mocht u zich afvragen waarom hun konijnen dan zo groot lijken: dat zijn Vlaamse reuzen die zo vaak aan het paren waren dat de opnames geregeld moesten worden stilgelegd.)

De Teletubbies hebben kinderen

Afhankelijk van de bron zouden de Teletubbies drie tot achttien jaar oud zijn. In ieder geval vrij jong om zonder ouderlijk toezicht in een niemandsland te leven. In 2015 begonnen fans zich evenwel pas écht zorgen te maken: het bleek toen dat Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa en Po kinderen hadden gekregen, de zogenaamde Tiddlytubbies, die later hun eigen spin-off kregen en eveneens worden verwaarloosd door hun ouders. Wat dus ook betekent dat de Teletubbies seks hebben. Vermoedelijk met elkaar. Eh-oh.

Hun antennes zijn 5 miljoen dollar waard

Eerder dit jaar lieten de Teletubbies hun iconische antennes verzekeren voor 5 miljoen dollar. Ter vergelijking: de benen van Heidi Klum zijn 2 miljoen dollar waard. Om dat te vieren werd zelfs een ceremonie op het Empire State Building georganiseerd, dat voor de gelegenheid in het rood, geel, paars en groen werd verlicht.

Teletubbyland werd onder water gezet

Het landschap dat verdacht veel lijkt op uw oude Windows XP-wallpaper ligt in werkelijkheid in Warwickshire, waar een lokale boerin toeliet om een gigantische put te graven op haar terrein, in de veronderstelling dat Teletubbies een low-keykinderprogramma zou worden. Dat pakte anders uit. De Teletubbies werden een fenomeen, er moest security worden ingeschakeld om paparazzi en fans weg te jagen en uiteindelijk was de boerin het zo beu dat ze Teletubbyland onder water zette.

Tinky Winky werd ontslagen

De paarse kinderheld werd aanvankelijk vertolkt door comedian Dave Thompson, die al na één seizoen werd vervangen door Simon Barnes omdat ‘zijn interpretatie van de rol niet aanvaardbaar was’. (Hier en daar wordt geïnsinueerd dat men zijn Tinky Winky te gay vond). ‘Ik ben trots op mijn werk bij de Teletubbies. Ik was altijd de eerste om te experimenteren met het kostuum. Ik was de eerste die van mijn stoel viel en omrolde. Ik nam alle risico’s’, aldus Thompson.

Teletubbies Vanaf 14.11 op Netflix.

