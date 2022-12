Het verhaal achter het handigste personage uit Netflix-hit Wednesday.

Jenna Ortega (de twintigjarige actrice die de titelrol speelt) en The Cramps (de rockband waarvan Goo Goo Muck uit 1981 een viraal gegane dansscène begeleidt) zijn niet de enige revelaties uit Tim Burtons TheAddams Family-spin-off Wednesday. Er is ook Thing, de ‘helpende hand’ die opperoutcast Wednesday Addams vergezelt op haar avonturen aan de Nevermore Academy. Wat Thing al een kleine maand talk of the town maakt op het internet, is de vraag of het nu een cgi-creatuur, een prothese dan wel een échte hand is. Spoiler alert: het is dat laatste. De hand in kwestie is die van Victor Dorobantu, een 25-jarige Roemeense tovenaar-illusionist die in Wednesday zijn debuut maakt als acteur. Wat betekent dat hij zich ‘in een digitaal weg te werken blauwe bodysuit die eruitzag als een ninjapak’ moest hullen, ‘onder bedden en in gaten, valluiken en bankkluizen’ moest kruipen en ‘een eigen gebarentaal’ moest helpen uit te vinden die ‘Amerikaanse Gebarentaal combineert met militaire handgebaren en morsecode’, zo vertelde hij aan Vanity Fair. Maar wat hij nog het lastigst van al vond aan de rol? ‘Het middelvingergebaar. Het is héél moeilijk om emotie te stoppen in een middelvingergebaar.’