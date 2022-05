Serge Van Laeken is nu ook acteur. Met dank aan dochter Angèle

Debuteren op je zestigste: het kan. Serge Van Laeken, de vader van Angèle en Roméo Elvis, maakt zijn debuut als acteur in de RBTF-misdaadreeks Fils de. ‘Misschien was het simpelweg het goede moment.’

‘Ik was verbaasd. Ik had nog nooit in een serie of film gespeeld en dacht dus dat het een grap was. Maar nee: ze wilden me écht casten.’

Het was geen grap. Serge ‘Marka’ Van Laeken, de man die in de vroege eighties heel even een idool werd als de charismatische bassist van belpopband Allez Allez, is voortaan ook een acteur. De vader van Angèle en Roméo Elvis speelt in de RBTF-productie Fils de Franck Pistone, een oude gangster. De reeks begint jaren nadat Pistone na een grote overval het land is ontvlucht. Samen met zijn dochter keert hij terug naar zijn thuisstad Brussel, waar hij zijn vervreemde zoon aantreft. Die houdt er evenzeer een louche levensstijl op na, zij het met iets minder succes dan zijn vader.

Van Laeken speelt in Fils de aan de zijde van Béatrice Dalle, die als de hopeloos verliefde Betty uit 37°2 le matin in de late jaren tachtig aan de kamermuur van menige tienerjongen hing. Brussel, de stad waar Van Laeken opgroeide en aan de rand waarvan hij nog steeds woont, doet dienst als decor. ‘Er wordt vaak gefilmd in Londen of New York, maar een misdaadreeks kan perfect plaatsvinden in Brussel. Fils de is een carte postale van onze hoofdstad. De stad komt heel mooi in beeld. Alleen al de begingeneriek is fantastisch’, zegt Van Laeken over zijn televisiedebuut. Dat er bijna niet geweest was.

Het scheelde niet veel of je had nee gezegd.

Serge Van Laeken: Toen ik jonger was, zeiden mensen me: ‘Je hebt een gezicht voor de cinema.’ Maar dat is niet genoeg. Je moet ook kunnen acteren. En dat kon ik helemaal niet. Ik ben twee keer uitgenodigd op een casting, en werd twee keer afgewezen. Dat wilde ik geen derde keer meemaken.

Toch konden je vrouw, comédienne Laurence Bibot, en Angèle, je dochter, je overtuigen.

Van Laeken: Je moet weten: ik heb mijn hele leven zelf de eerste stap gezet. Ik belde naar bookers, stelde me voor aan platenfirma’s in Brussel en Parijs. Slechts drie keer hebben ze míj gevraagd. De eerste keer was in de jaren tachtig. Ik was de roadie van Allez Allez toen ze me vroegen of ik bas wilde spelen. De tweede keer was toen mijn vrouw me uitvroeg nadat we elkaar in Mirano Continental, een Brusselse nachtclub, ontmoet hadden. De derde keer was voor Fils de. Ik ben het zo gewoon zelf om werk te vragen dat ik het bijna niet geloof als het voorstel van anderen komt. Maar Angèle zei: ‘Je hebt niets te verliezen.’ En ze had gelijk. Weet je, ik heb nooit geacteerd, maar heb intussen toch wat ervaring met het podium. Misschien was het simpelweg het goede moment.

Viel het uiteindelijk mee?

Van Laeken: Het was een heel fijne ervaring. Mensen in de acteerwereld zijn erg attent. ‘Wat moet ge hebben, een koffieke?’ vroegen ze als we op de set toekwamen. ‘Met hoeveel suiker?’ ‘Moet er melk bij?’ ‘We hebben ook thee, hè. ’ In de muzieksector tonen ze je de loge, zeggen ze je hoe laat je kunt eten en wanneer je het podium op moet, et c’est tout.(lacht)

In de reeks speel je een legendarische gangster. Hoeveel Franck Pistone zit er in jou?

Van Laeken: Pistone deed me aan mijn grootvader denken. Hij was een dief, een zakkenroller. Voor mij was hij gewoon mijn opa, maar later heb ik gehoord dat hij een groot deel van zijn leven in ’t kot zat. Maar Pistone is ook een vader. De scènes die ik met Franck en zijn zoon moest spelen, haalden herinneringen boven van toen Roméo jong was. Als puber durfde Roméo weleens fratsen uit te halen. En dan moest ik me kwaad maken. Dat waren soms pijnlijke momenten. Toen ik die herbeleefde op de set, kreeg ik er keekkebisj van.

Francks kinderen worstelen met de erfenis van hun beruchte vader. Dat klinkt herkenbaar: Angèle zei in de Netflixdocu die vorig jaar verscheen dat ze allesbehalve ‘fille de’ wilde zijn.

Van Laeken: Angèle wilde Angèle zijn, en niet herleid worden tot ‘dochter van’. Het was voor hen niet gemakkelijk om in onze schaduw op te groeien. Als we iemand tegenkwamen in de supermarkt, wilde die alleen met mij of mijn vrouw praten. Alsof de kinderen niet bestonden. Maar goed, ik denk dat ze het soms ook leuk vonden. Daarbij: ik ben Mick Jagger niet. (lacht) Zo bekend waren we nu ook weer niet. Ik ben nu misschien zelfs beroemder dan toen, net omdát ik hun vader ben.

Hoe was het om samen te werken met Béatrice Dalle, die in Fils de een stripclub uitbaat? Ze moet zowat het tieneridool van je generatie geweest zijn.

Van Laeken: Toen ik jong was, was iedereen verliefd op Béatrice Dalle. Wanneer ik bij haar op de set stond, vroeg ik me af: wat doe ik hier? Is dit een droom? (lacht) Als beginner acteren naast iemand met zo veel ervaring is alsof je zou voetballen met De Bruyne, Hazard en Courtois. Ze trok het niveau omhoog. Toen ik haar ontmoette, zei ik: ‘Mijn vrienden zijn heel benieuwd naar hoe je acteert, dus doe alsjeblieft je best.’ Ze moest lachen. Béatrice is een heel kalm persoon. Ook al is ze een ster en heeft ze ongelofelijke dingen gedaan en ongelofelijke mensen ontmoet, ze blijft heel normaal.

Is dit het begin van een acteercarrière?

Van Laeken: Dat is te vroeg om te zeggen. Ik heb er in ieder geval veel plezier aan beleefd en zou het zo opnieuw doen. Maar of ze mij nog willen, dat weet ik niet.

Fils de – Nu te bekijken via RTBF Auvio en Proximus Pickx Mix. Marka Family Style – Op 27/5 treedt Marka samen met zijn gezin op in de AB ter ere van zijn 61e verjaardag. Ook Allez Allez kruipt voor de gelegenheid nog een keer het podium op.